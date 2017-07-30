نجل بارزاني يسعى لتبديد مخاوف واشنطن من استفتاء الاستقلال

واشنطن (رويترز)

سعى مسرور بارزاني رئيس المجلس الأمني لحكومة كردستان العراق ونجل زعيم الإقليم مسعود بارزاني أمس الأول، إلى تبديد المخاوف من أن الاستفتاء على الاستقلال سيضر بالمعارك ضد «داعش» بعد أن قالت الخارجية الأميركية إن الاقتراع المقرر في 25 سبتمبر المقبل، سيصرف الانتباه عن «أولويات أكثر أهمية» مثل إلحاق الهزيمة بالتنظيم الإرهابي. وقال مسرور بارزاني في واشنطن إن حكومة الإقليم ملتزمة بمكافحة «الإرهاب بغض النظر عن العلاقة السياسية مع بغداد» مستشهداً بدور الأكراد في قتال «الدواعش». ويلعب الأكراد دوراً رئيساً في الحملة التي تدعمها الولايات المتحدة لإلحاق الهزيمة بالتنظيم الإرهابي الذي اجتاح ثلث العراق قبل 3 سنوات وسيطر أيضاً على مناطق واسعة في سوريا.

وأضاف المسؤول الكردي «المعارضون الذي يقولون إن هذا التوقيت ليس الوقت المناسب...سؤالي لهم متى يكون الوقت المناسب؟...عندما غزا (داعش) مناطق العراق وهاجم كردستان، قيل لنا مرة أخرى هذا وقت الحرب وليس الوقت المناسب. الآن التنظيم الإرهابي على وشك الانهيار وقيل لنا مجدداً هذا ليس الوقت المناسب». وتعارض تركيا وإيران وسوريا استقلال إقليم كردستان على خلفية تطلعات الأكراد على أراضيها. وأعربت ألمانيا الحليفة للأكراد عن قلقها من أن الاستفتاء قد يؤدي إلى تفاقم التوترات بالعراق، بينما أبدت الخارجية الأميركية تقديرها «للتطلعات المشروعة» لشعب كردستان العراق الشهر الماضي، لكنها أكدت أيضاً أنها تؤيد «عراقاً موحداً واتحادياً وديمقراطيا مستقرا».