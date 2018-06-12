نصيحة.. أوصل طفلك للمدرسة سيراً على الأقدام وليس بالسيارة!

د ب أ

يرى خبراء المرور وعلم النفس، خلافا لما يعتقده الكثير من الآباء، أنه من الأفضل توصيل طفلك إلى المدرسة سيرا على الأقدام بدلا من السيارة.

فالآباء يبتابهم الذعر من مخاطر الطرق على أطفالهم. إن الطفل الأهوج الذي يركض إلى شارع مزدحم لاستعادة كرته هو أحد الكوابيس الكلاسيكية بالنسبة للآباء. وبالتالي، لا يدعو للدهشة قيام الكثير من الآباء بتوصيل أطفالهم بالسيارة إلى المدرسة حتى إذا كانت تقع على مسافة قصيرة يمكن قطعها سيرا على الأقدام، اعتقادا منهم أن هذا أسلم.

لكن الخبراء يقولون إنه من الخطأ الإفراط في حماية الأطفال لأطول أمد ممكن، اعتقادا أنهم عندما يتقدمون في السن سيتصرفون بشكل أكثر عقلانية وأمنا.

وتقول بيترا رودلر، وهي متحدثة باسم لجنة لحوادث الأطفال في كايزرسلاوترن، وهي منظمة تعليمية تروج للسلامة المرورية في هذه المدينة الألمانية، إن هؤلاء الآباء الذين يفرطون في الحماية يسببون لنا مشاكل كثيرة.

وما يبعث على السخرية أن إفراط الآباء في الحماية يجعل أطفالهم أقل أمنا، بحسب رودلر، مشيرة خصوصا إلى شيوع "تأكسيات الآباء " حيث تقوم الأمهات والأباء بتوصيل أطفالهم إلى المدرسة. والسبب الأكثر شيوعا الذي استشهدوا به لفعل ذلك هو أن "الطريق إلى المدرسة غير آمن"، بحسب استطلاع أجرته رابطة قائدي السيارات الألمانية (أداك).