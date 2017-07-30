22 سبتمبر الانتخابات المحلية لـ«اتحاد شمال سوريا» الكردي



تاريخ النشر: الأحد 30 يوليو 2017 إسطنبول (وكالات) حددت الجمعية التأسيسية لما يعرف بـ«اتحاد شمال سوريا»، 22 سبتمبر موعداً لإجراء أول انتخابات على مختلف المستويات للإدارات المحلية والمناطقية التي تديرها على طول الحدود مع تركيا. وذكرت وكالة «حوار نيوز» الكردية، أنه ستجري في 22 سبتمبر انتخابات في ما يسمى «الكومونات»، أي المؤسسات البلدية، وهذا هو المستوى الأول من الإدارة المحلية العامة، على أن تنظم في 3 نوفمبر انتخابات الإدارات المحلية والمجالس الريفية والحضرية والإقليمية وأخيراً، سيتم عقد انتخابات مجالس المحافظات في 19 يناير2018، والذين يدخلون في عداد «الاتحاد»، وفي المؤتمر الديمقراطي الشعبي لـ«الفدرالية». و«اتحاد شمال سوريا» الذي يسمى أيضاً «المنطقة الاتحادية في شمال سوريا») تم الإعلان عنه من قبل عدد من المنظمات الكردية في مارس 2016، بالمناطق الخارجة عن سيطرة السلطات السورية الرسمية على طول الحدود مع تركيا شمال البلاد، إلا أن دمشق لم تعترف به منذ إنشائه، فيما ترفض أنقرة قيام أي كيان كردي قبالة أراضيها.