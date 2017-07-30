الحوثيون يرفضون إطلاق المعتقلين عبر الصليب الأحمر



تاريخ النشر: الأحد 30 يوليو 2017 صنعاء (وكالات) أكدت الحكومة اليمنية الشرعية أن الحوثيين رفضوا طلباً تقدم به رئيس الوزراء أحمد بن دغر بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمختطفين عبر الأمم المتحدة والصليب الأحمر بنسبة 100%. وبحسب ما صرح به مصدر حكومي يمني فإن جماعة الحوثيين لم تكتف برفض المقترح، بل منعت رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين والتحدث إليهم. وأبدى ابن دغر خلال لقائه رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير في عدن، الأحد الماضي، استعداد الحكومة لتبادل جميع الأسرى بشكل كامل وكلي مع تحالف الانقلابيين من جماعة الحوثيين والمخلوع صالح، وبنسبة 100% وعبر الأمم المتحدة والصليب الأحمر. وسلم رئيس الحكومة اليمنية لماورير قائمة بأسماء المعتقلين والمخفيين، مشيرا إلى أن عدد المحتجزين والمخفيين في سجون الانقلابيين بلغ أكثر من 3000 سجين ومعتقل ومخفي، بينهم أطفال زُج بهم إلى ساحات القتال واستخدموا كدروع بشرية.