الأحمر: إيران وراء استهداف المتمردين مكة



تاريخ النشر: الأحد 30 يوليو 2017 عدن (وكالات) وصف نائب الرئيس اليمني الفريق، علي محسن الأحمر، محاولة الحوثيين استهداف قبلة المسلمين، بالعمل الإرهابي الذي تدعمه إيران، معتبراً هذا عملاً إرهابياً يجرح مشاعر مئات الملايين حول العالم، ويكشف حجم المؤامرة التي يقودها الحوثيون بتمويل إيراني، وقال «إيران هي المسؤولة عمَّا حصل، من استهداف بإطلاق الصواريخ على مكة المكرمة، وعلى كل مسلم أن ينتفض في وجهها ويستنكر». أما عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، فوصف فعلة الحوثيين بالانتحار، وقال «هؤلاء يقدمون على انتحار حقيقي، وأمر لا يمكن أن يتصوره عاقل، فضلاً عن مسلم.. يعني بيت الله الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمناً، وبين الله تبارك وتعالى أن من يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم».