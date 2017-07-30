السفير اليمني يشيد بالمنحة الإماراتية لمكافحة «الكوليرا»



تاريخ النشر: الأحد 30 يوليو 2017 أبوظبي (وام) أشاد سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة فهد سعيد المنهالي بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، توجيه دولة الإمارات منحة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمساندة جهود منظمة الصحة العالمية في مجال مكافحة مرض الكوليرا في اليمن. وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن هذه المساعدة المالية تأتي في إطار تواصل المواقف الأخوية لدولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف الصعد، مشيراً إلى أن الإمارات قدمت ولا زالت تقدم الغالي والنفيس لدعم الشرعية وعودة الأمن والاستقرار للمحافظات اليمنية. ولفت إلى أن الشرعية اليمنية تثمن عالياً المواقف الإنسانية لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على الجهود التي تبذلها تجاه الشعب اليمني وإغاثته طبياً وغذائياً بهدف تخفيف معاناته جراء ما خلفته الحرب الهمجية التي شنتها مليشيا الحوثي - صالح عليه في مختلف المدن والقرى، منوهاً بأن الإمارات تضع الشعب اليمني وقضاياه الإنسانية في مقدمة أولوياتها.