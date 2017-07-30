اعتقال مطلوبين أمنياً في عدن

بسام عبدالسلام (عدن)
أعلنت الأجهزة الأمنية في عدن، جنوب اليمن، عن ضبط عناصر مسلحة شنت هجوماً على مركز شرطة البساتين في مديرية دارسعد شمال المدينة. وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد» أن مسلحين أطلقوا النار على مركز الشرطة وأدى إلى إصابة عدد من الجنود ومواطنين كانوا بالقرب من المبنى الأمني، مضيفاً أن حملة أمنية تم إطلاقها لتعقب المهاجمين وأسفرت عن محاصرتهم وضبطهم.
وأكد مدير أمن عدن، اللواء شلال علي شائع، أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بأي أعمال تعدي على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وسوف تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأرواح الأبرياء ومخالفة القوانين، مؤكداً على أن الحملات الأمنية مستمرة لفرض الأمن والاستقرار وضبط كل الخلايا الإجرامية والإرهابية التي تحاول زعزعة السكينة العامة.
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