اعتقال مطلوبين أمنياً في عدن

بسام عبدالسلام (عدن)

أعلنت الأجهزة الأمنية في عدن، جنوب اليمن، عن ضبط عناصر مسلحة شنت هجوماً على مركز شرطة البساتين في مديرية دارسعد شمال المدينة. وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد» أن مسلحين أطلقوا النار على مركز الشرطة وأدى إلى إصابة عدد من الجنود ومواطنين كانوا بالقرب من المبنى الأمني، مضيفاً أن حملة أمنية تم إطلاقها لتعقب المهاجمين وأسفرت عن محاصرتهم وضبطهم.

وأكد مدير أمن عدن، اللواء شلال علي شائع، أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بأي أعمال تعدي على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وسوف تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأرواح الأبرياء ومخالفة القوانين، مؤكداً على أن الحملات الأمنية مستمرة لفرض الأمن والاستقرار وضبط كل الخلايا الإجرامية والإرهابية التي تحاول زعزعة السكينة العامة.

وقتل عقيد في الجيش اليمني أثر إطلاق نار نفذه مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة في شرق مدينة لودر وسط محافظة أبين جنوب البلاد. وأفاد مصدر محلي لـ«الاتحاد» أن العقيد ناصر صالح الجعري تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين من القاعدة أثناء مروره في طريق فرعي واصل إلى قرية مهيدان شرق لودر، مضيفاً أن الجعري يعد أحد قيادات اللجان الشعبية التي تم تشكيلها لمحاربة التنظيمات الإرهابية التي كانت تتمركز في أبين. وقال المصدر إن المسلحين اعترضوا طريق العقيد الجعري وأطلقوا عليه النار وأردوه قتيلًا.