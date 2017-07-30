دعم إماراتي لمستشفى خليفة في عدن

عدن (الاتحاد)

تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم دعم صحي لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية في مستشفى خليفة بن زايد الجراحي «22 مايو سابقا» في مديرية المنصورة وسط مدينة عدن، جنوب البلاد.

وتطرق لقاء عقد في مقر التحالف العربي في عدن وضم ممثلين عن دولة الإمارات ووكيل مساعدة وزارة الصحة والسكان، الدكتورة إشراق السباعي، ومدير المستشفى الدكتور أوسان محمد آلية تقديم الدعم الصحي اللازمة من أجل تحسين الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى خليفة للمواطنين كونه أحد المستشفيات الجراحية المهمة العاملة في عدن. ويمثل المستشفى أحد أهم المرافق الجراحية في عدن والتي سيتم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة فيه في إجراء العمليات وتقديم الرعاية الصحية لجرحى القوات الأمنية أو القادمة من الجبهات القتالية في الساحل الغربي. وأضاف مدير المستشفى إلى أن الإمارات رحبت بتقديم الدعم والمساندة الصحية اللازمة للنهوض بالخدمات بالمستشفى خلال الفترة القليلة القادمة، مضيفا أن الأشقاء في الإمارات أكدوا حرصهم المستمر بالجانب الصحي في اليمن بشكل عام وتقديم الدعم والمساندة لانتشال هذا القطاع من الأوضاع الصعبة التي يمر بها جراء الحرب.

وخلال اللقاء جرى تكريم الدكتورة إشراق السباعي بدرع التحالف نظيراً لكل الجهود التي قدمتها منذُ تحرير مدينة عدن في الجانب الصحي والإغاثي والإنساني وعملها الدؤوب في الجانب الصحي. وعبرت السباعي عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا على الجهود الإنسانية اللامحدودة التي تبذلها في مختلف المجالات لأجل الشعب اليمني ورفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، مضيفة أن القطاع الصحي حظي باهتمام كبير على مستوى عدن والمحافظات المحررة عبر حزمة المشاريع التنموية التي أطلقتها وتتبناها الإمارات بشكل مستمر من أجل تحسين الأوضاع الصحية والمساهمة الفاعلة في مساعدة المرضى والمحتاجين والتخفيف عنهم.