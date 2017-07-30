«التحالف»: استهداف ميناء المخا بـ «قارب مفخخ» ولا خسائر

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء - الرياض)

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، تعرض ميناء المخا اليمني أمس للاستهداف من قبل المليشيات الحوثية بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات.

وذكر التحالف في بيان صحفي، أن المليشيات الحوثية استهدفت فجر أمس ميناء المخا اليمني بقارب مسير مفخخ بالمتفجرات، حيث اصطدم القارب بالرصيف البحري بالقرب من مجموعة سفن، ما أوقع انفجاراً من دون وقوع خسائر في الأرواح، ولا يوجد أضرار تذكر، مؤكداً أنه تجري عملية متابعة دقيقة للحادثة وتعقب منفذيها.

وأكدت قيادة التحالف في البيان الذي بثته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن المليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي صالح تواصل خرقها لكل الأعراف والقرارات الدولية، وتمارس استهداف أمن الموانئ اليمنية، وتهديد الملاحة الدولية والأمن الإقليمي والعالمي.

وأضافت أن المليشيات بهذه الممارسات الإجرامية تعيق وصول الأعمال الإغاثية والمساعدات الإنسانية التي تجري حالياً، وفي مقدمتها عمليات إيصال الأدوية الخاصة بعلاج «الكوليرا» للأراضي اليمنية.