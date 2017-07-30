وصول ثلاثة رواد إلى محطة الفضاء الدولية

بايكونور، كازاخستان (أ ف ب)
وصل الرائد الإيطالي باولو نسبولي والروسي سيرجي ريازانسكي والأميركي راندي برسنك، أمس الأول الجمعة، إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ من طراز «سويوز» أطلق قبل ست ساعات من قاعدة بايكونور في كازاخستان، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» التي نقلت عملية الالتحام مباشرة على قناتها.
وينضم الرواد الثلاثة إلى زملائهم في المحطة في إطار مهمة مدتها خمسة أشهر، ضمن طاقم يترأسه الروسي فيودور يورتشيكين، ويضم الأميركيين بيجي ويتسون وجاك فيشر.
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وهي المرة الأولى منذ أبريل التي يكون فيها ستة رواد في آن واحد على متن محطة الفضاء الدولية التي تسبح في مدار الأرض على ارتفاع 400 ألف متر.
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