وصول ثلاثة رواد إلى محطة الفضاء الدولية

بايكونور، كازاخستان (أ ف ب)

وصل الرائد الإيطالي باولو نسبولي والروسي سيرجي ريازانسكي والأميركي راندي برسنك، أمس الأول الجمعة، إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ من طراز «سويوز» أطلق قبل ست ساعات من قاعدة بايكونور في كازاخستان، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» التي نقلت عملية الالتحام مباشرة على قناتها.

وينضم الرواد الثلاثة إلى زملائهم في المحطة في إطار مهمة مدتها خمسة أشهر، ضمن طاقم يترأسه الروسي فيودور يورتشيكين، ويضم الأميركيين بيجي ويتسون وجاك فيشر.

وهم يحلون محل الفرنسي توما بسكيه والروسي أوليج نوفيتسكي اللذين عادا إلى الأرض في 2 يونيو الماضي.

وهي المرة الأولى منذ أبريل التي يكون فيها ستة رواد في آن واحد على متن محطة الفضاء الدولية التي تسبح في مدار الأرض على ارتفاع 400 ألف متر.

وتعد محطة الفضاء الدولية مختبراً للتجارب العلمية في ظل انعدام الجاذبية، تمهيداً لرحلات مستقبلية بعيدة في الفضاء، منها رحلة إلى كوكب المريخ تنوي الولايات المتحدة تنفيذها في الثلاثينيات من القرن الحالي.