فليتوود يحلق بـ «الصقر المجنح» في «جـــــــــولف أبوظبي»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

حلق الإنجليزي تومي فليتوود بلقب بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للجولف 2017، وحمل الصقر المجنح أمس مع ختام منافسات اليوم الرابع والأخير من البطولة في نسختها الثانية عشرة، وحافظ اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً على هدوئه وحقق لقبه الأول في منطقة الشرق الأوسط وسط منافسة شديدة من ملاحقيه، في اليوم الأخير الذي شهد صعودا وهبوطا في جدول الترتيب خلال المنافسات.

وتوج الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي، فليتوود باللقب، في حضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للجولف، واللواء الدكتور أحمد ناصر الرئيسي رئيس اتحاد الفروسية، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبد الفتاح شرف الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» في الدولة.

وقدم فليتوود المصنف 102 ضمن جدول التصنيف العالمي أداءً قوياً خلال الجولات الأربع، وحقق في الجولة الأخيرة ضربة تحت المعدل في أربع حفر، وضربتين تحت المعدل في الحفرة العاشرة، وضربة فوق المعدل عند الحفرة الثالثة، ليتصدر جدول الترتيب بواقع سبع عشرة ضربة تحت المعدل، ويقفز بعد هذا الفوز إلى نحو المركز الخمسين ضمن التصنيف العالمي.

وقال فليتوود بعد التتويج: «لم ألعب بشكل جيد يومي الخميس والجمعة، إلا أن آخر جولتين كانتا مميزتين للغاية، ولم أكن أتوقع هذه النتيجة، خاصة بسبب البداية القوية لكل من مارتن كايمر وكيراديش أفيبارنرات مع في المجموعة، إلا أنني وجدت نفسي أمام فرصة كبيرة للفوز بعد الضربات تحت المعدل التي أحرزتها عند الحفرتين العاشرة والحادية عشرة، على الرغم من صعوبة تحقيق ضربة تحت المعدل في الحفر التسع الأخيرة».