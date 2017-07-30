الأهلي.. لا يأس مع «الوقت القاتل»!

القاهرة (الاتحاد)

قلب الأهلي الطاولة على نصر حسين داي، وحقق فوزاً قاتلاً 2-1 مساء أمس الأول، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى، ضمن البطولة العربية، وحجز بطاقته إلى نصف النهائي، وسجل محمد الهادي بولعويدات «63» هدف نصر حسين داي، وصالح جمعة «74 من ركلة جزاء» والبديل عمرو بركات «93» هدفي الأهلي.

وهو الفوز الثاني على التوالي بعد الأول على الوحدة عقب خسارته في الجولة الأولى أمام الفيصلي، فرفع رصيده إلى 6 نقاط، وضمن إنهاء الدور الأول في المركز الثاني، وبالتالي حجز بطاقة صاحب أفضل مركز ثانٍ في المجموعات الثلاث من البطولة.

وحقق الأهلي الأهم، وهو الفوز لأنه الوحيد الذي كان يضمن لأحد الفريقين التأهل مباشرة دون انتظار نتائج المباريات الأخيرة للمجموعتين الثانية والثالثة، كون الفريقين المصري والجزائري كانا متساويين برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وأبدى حسام البدري المدير الفني للأهلي، سعادته بالفوز والتأهل، على حساب نصر حسين داي، الذي وصفه بالفريق المنظم، مشيراً إلى أن الأهلي تعامل مع المباراة بذكاء في الشوط الثاني، وحول التأخر في النتيجة إلى فوز، كما أنه غامر خططياً، من خلال الدفع بعدد كبير من اللاعبين أصحاب القدرات الهجومية، وبالفعل نجح الأهلي في فرض سيطرته على المباراة، والوصول بعدد كبير من الفرص الخطيرة إلى مرمى نصر حسين داي.