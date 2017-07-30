ريجيكامب: فرصة للتعرف على اللاعبين واختيار قائمة المعسكر الخارجي

محمد سيد أحمد (القاهرة)

تصل بعثة الوحدة إلى أبوظبي، في السابعة مساء اليوم، بعد انتهاء مشاركة «العنابي» في البطولة العربية، وتأتي في إطار المرحلة الأولى من التحضيرات للموسم الجديد، رغم عدم ثبات التشكيلة والتغييرات المستمرة التي أجراها الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني، بهدف التعرف على اللاعبين، وقدراتهم خلال المشاركة التي رغم مكاسبها على مستوى الحالة البدنية، فإن الخسارة الكبيرة تمثلت في إصابة المدافع حمدان الكمالي، بقطع في الرباط الصليبي، فضلاً عن خالد باوزير الذي أكد الفحص الذي أجراه مؤخراً في أبوظبي أنه سيعود قريباً إلى الملاعب.

وخاض الوحدة مباراته الأخيرة مساء أمس الأول، بتشكيلة ضمت 3 لاعبين يظهرون للمرة الأولى مع الفريق، وهم الحارس المسماري، وعبد الله الظنحاني، وسالم البلوشي، كما أن اللقاء هو الثاني لعبد الرحيم أهلي.

ورغم أن الجهاز الفني منح الفرصة لعدد أكبر من الشباب، فإن الفريق قدم مردوداً جيداً، خاصة في الشوط الأول، وأهدر «العنابي» الذي تقدم بالهدف الأول، فرصاً عديدة كفيلة بحسم المواجهة لمصلحته، إلا أن الخبرة والحالة البدنية الجيدة للمنافس أفضل فرق المجموعة، جعلت الفيصلي يعود في النتيجة ويحول خسارته إلى فوز.

وأبدى ريجيكامب حزنه، لعدم المحافظة على التقدم في المباراة، التي أنهاها بالخسارة الثالثة، لكنه بدا راضياً عن ما قدمه اللاعبون في المباراة والبطولة عموماً، مشيراً إلى أن «العنابي» لا يزال في المرحلة الأولى من الإعداد، ومن الصعب أن يظهر بقوة، خاصة أن اللاعبين عائدون من إجازة طويلة، والأهم أنه تعرف عليهم بصورة أفضل، من خلال المباريات، كما عرفوا بدورهم أسلوبه والتدريبي، وبدؤوا في استيعابه، وهو ما يجعل العمل في المرحلة المقبلة أكثر سهولة، كما أنه استقر بشكل كبير على المجموعة التي توجد معه في المعسكر الخارجي في النمسا.

وقال: للمرة الأولى أخسر ثلاث مباريات متتالية، ومع ذلك لست غاضباً من اللاعبين، لأننا في بداية فترة الإعداد، ومن الصعب خوض بطولة بعد إجازة طويلة، وفي أول إعداد الفريق للموسم الجديد، وحزين على نتيجة مباراة الفيصلي والخسارة الثالثة، لأنه لم يكن من المفترض أن نخسر بهذا الشكل، بعدما كنا متقدمين في النتيجة، وأتيحت لنا 5 فرص محققة للتسجيل، ولو نجحنا في إحراز هدف ثانٍ لتغيرت النتيجة، وواثق بأن اللاعبين عندما يكونوا في قمة في جاهزيتهم، فإن الوحدة يظهر بمستوى مختلف تماماً.

وأوضح ريجيكامب أن تركيزه على فريقه، من دون النظر للمنافسين، متمنياً التوفيق للفيصلي والوصول إلى نهائي البطولة، ووصف هبوط مستوى الوحدة في الشوط الثاني بالطبيعي لانخفاض اللياقة البدنية التي لم تصل إلى المعدل المطلوب، لقصر فترة الإعداد.

وعن المكاسب قال: البطولة في غاية الأهمية بالنسبة لي في التعرف على اللاعبين، وساعدتني في الاستقرار على العناصر التي توجد مع الفريق في المعسكر الخارجي بالنمسا، وهدفنا منذ بداية البطولة، منح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا الموسم الماضي، والعناصر الشابة، وهذا ما قمنا به في المباريات الثلاث التي شهدت الدفع بعدد كبير منهم. وجدد المدرب الروماني حديثه عن أنه ليس لديه أي مشكلة في بقاء المدافع الكوري الجنوبي شانج ريم مع الفريق، مبدياً أسفه من جديد للإصابة التي تعرض لها قائد الدفاع حمدان الكمالي، مبيناً أنه يعمل على إيجاد الحلول المناسبة في الفترة المقبلة، حتى يكون الخط الخلفي في أفضل حال.