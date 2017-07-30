ريجيكامب: فرصة للتعرف على اللاعبين واختيار قائمة المعسكر الخارجي

محمد سيد أحمد (القاهرة)
تصل بعثة الوحدة إلى أبوظبي، في السابعة مساء اليوم، بعد انتهاء مشاركة «العنابي» في البطولة العربية، وتأتي في إطار المرحلة الأولى من التحضيرات للموسم الجديد، رغم عدم ثبات التشكيلة والتغييرات المستمرة التي أجراها الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني، بهدف التعرف على اللاعبين، وقدراتهم خلال المشاركة التي رغم مكاسبها على مستوى الحالة البدنية، فإن الخسارة الكبيرة تمثلت في إصابة المدافع حمدان الكمالي، بقطع في الرباط الصليبي، فضلاً عن خالد باوزير الذي أكد الفحص الذي أجراه مؤخراً في أبوظبي أنه سيعود قريباً إلى الملاعب.
وخاض الوحدة مباراته الأخيرة مساء أمس الأول، بتشكيلة ضمت 3 لاعبين يظهرون للمرة الأولى مع الفريق، وهم الحارس المسماري، وعبد الله الظنحاني، وسالم البلوشي، كما أن اللقاء هو الثاني لعبد الرحيم أهلي.
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وأبدى ريجيكامب حزنه، لعدم المحافظة على التقدم في المباراة، التي أنهاها بالخسارة الثالثة، لكنه بدا راضياً عن ما قدمه اللاعبون في المباراة والبطولة عموماً، مشيراً إلى أن «العنابي» لا يزال في المرحلة الأولى من الإعداد، ومن الصعب أن يظهر بقوة، خاصة أن اللاعبين عائدون من إجازة طويلة، والأهم أنه تعرف عليهم بصورة أفضل، من خلال المباريات، كما عرفوا بدورهم أسلوبه والتدريبي، وبدؤوا في استيعابه، وهو ما يجعل العمل في المرحلة المقبلة أكثر سهولة، كما أنه استقر بشكل كبير على المجموعة التي توجد معه في المعسكر الخارجي في النمسا.
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وأوضح ريجيكامب أن تركيزه على فريقه، من دون النظر للمنافسين، متمنياً التوفيق للفيصلي والوصول إلى نهائي البطولة، ووصف هبوط مستوى الوحدة في الشوط الثاني بالطبيعي لانخفاض اللياقة البدنية التي لم تصل إلى المعدل المطلوب، لقصر فترة الإعداد.
وعن المكاسب قال: البطولة في غاية الأهمية بالنسبة لي في التعرف على اللاعبين، وساعدتني في الاستقرار على العناصر التي توجد مع الفريق في المعسكر الخارجي بالنمسا، وهدفنا منذ بداية البطولة، منح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا الموسم الماضي، والعناصر الشابة، وهذا ما قمنا به في المباريات الثلاث التي شهدت الدفع بعدد كبير منهم. وجدد المدرب الروماني حديثه عن أنه ليس لديه أي مشكلة في بقاء المدافع الكوري الجنوبي شانج ريم مع الفريق، مبدياً أسفه من جديد للإصابة التي تعرض لها قائد الدفاع حمدان الكمالي، مبيناً أنه يعمل على إيجاد الحلول المناسبة في الفترة المقبلة، حتى يكون الخط الخلفي في أفضل حال.