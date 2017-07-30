«السماوي» يجدد التعاقد مع حبوش صالح

أبوظبي(الاتحاد)

نجحت إدارة نادي بني ياس في تجديد التعاقد مع اللاعب الدولي حبوش صالح لمدة موسم آخر، في إطار الجهود التي يقوم بها للعودة مجدداً إلى أضواء المحترفين، خصوصاً أنه يدرك جيداً أهمية التحضير القوي للموسم الجديد في دوري «الهواة»، الذي يتوقع أن يشهد منافسة قوية بين الفرق على بطاقتي الصعود للمحترفين، خصوصاً أن النادي ينسق جهوده في التعاقدات الجديدة مع المدرب الكرواتي جوران، صاحب التجربة الكبيرة والمهمة مع المنتخب الكويتي وأندية عدة على مستوى المنطقة، فضلاً عن تجربته الأخيرة مع اتحاد كلباء.

وكان بني ياس دعم صفوفه أخيراً بالتعاقد مع خالد بشير لاعب الوصل السابق الذي يمثل الصفقة الثانية للفريق بعد التعاقد مع حمد الحوسني لتعزيز القدرات الهجومية، في حين يمثل المعسكر المقترح في إسبانيا، مطلع أغسطس الجاري، مرحلة مهمة لتعزيز جاهزية الفريق والتحضير القوي لكل الاحتمالات المتوقعة في مشوار المنافسة.

ويعول الجهاز الفني علي المباريات الودية المقررة في المعسكر الخارجي لتحقيق الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد، واختيار التشكيلة المناسبة، لحصد أفضل النتائج في الموسم الجديد.

ودشن لاعبو بني ياس الإعداد للموسم الجديد أخيراً، وسط أجواء كبيرة من التفاؤل قبل الانتقال إلى المعسكر الخارجي، كما أن الدعم الكبير من مجلس إدارة النادي كان له الأثر الإيجابي في منح اللاعبين الدافع المعنوي المطلوب لتعزيز حظوظ الفريق في العودة مجدداً إلى دوري الكبار.