جاني: ندرس عودة «الطائرة» إلى أندية «الإمارة الباسمة»

أسامة أحمد(الشارقة)

«طموحات جديدة وكبيرة» هو العنوان البارز للجنة الألعاب الجماعية بمجلس الشارقة الرياضي التي يترأسها عبد الملك جاني، والذي ظل في اجتماعات مكثفة طوال الفترة الماضية، عقب انتهاء الموسم المنصرم، لوضع العديد من التصورات الخاصة من أجل دفع عجلة الألعاب الجماعية بأندية «الإمارة الباسمة» إلى الأمام.

وأوضح عبد الملك جاني رئيس اللجنة، أن أبرز ملامح المرحلة المقبلة تطوير الألعاب الجماعية، بوجود فترة إعداد مستمرة للأندية من أجل رفع المستويين الفني والتقني، خاصة في كرة السلة واليد، ولا يقتصر الإعداد على المعسكرات الخارجية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأضاف: أن لجنة الألعاب الجماعية تسعى لإقامة تجمعات المناطق في الإمارة، من أجل اكتشاف المواهب، حتى تقطف الأندية ثمار ذلك بضم عناصر جيدة على صعيد فرق المراحل السنية والرجال، حتى ينعكس ذلك على مسيرة الأندية ومنتخباتنا الوطنية المختلفة.

وكشف رئيس لجنة الألعاب الجماعية بمجلس الشارقة الرياضي عن دراسة تقوم بها اللجنة من أجل عودة نشاط الكرة الطائرة إلى صالات أندية الشارقة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة المهمة تأتي بالتنسيق الكامل مع اتحاد اللعبة، متمنياً عودة الطائرة إلى بعض الأندية في الموسم الجديد، خصوصاً في ظل مشاركة أندية «الإمارة الباسمة» في دوريي السلة واليد.

وحول ما يترد عن مشاركة اللاعب الأجنبي مع أندية الإمارة في الألعاب الأخرى من عدمها في الموسم الجديد، قال إن مشاركته من عدمها هي خيار كل نادٍ من أندية الشارقة، مبيناً أنه يجب على كل نادٍ وضع آلية لذلك، من حيث المشاركة أو عدمها في دوريي السلة واليد.

وأعرب جاني عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، على صعيد الألعاب الجماعية بأندية الشارقة من أجل تحقيق ما نصبو إليه جميعاً وفق النهج المرسوم، حتى ينعكس ذلك إيجاباً على مسيرة الألعاب، لتخطو بخطوات ثابتة إلى الأمام لحصد النتائج التي تؤهل الأندية المختلفة لتحقيق طموحاتها المطلوبة.

واختتم جاني، مشدداً على أهمية المرحلة المقبلة حتى تحقق الألعاب الجماعية المردود المتوقع، خاصة أن الأندية شريك أصيل مع الاتحادات المختلفة لتحقيق الطموحات المطلوبة، مبيناً أن الشارقة رقم مهم وصعب في اليد والسلة، ونتطلع أن يكرر مشهد النجاحات في الموسم الجديد.