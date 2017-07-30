سباق دبي الدولي للخيول يدشن دورته الـ 36 اليوم

لندن (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، تترقب الأوساط الأوروبية والعالمية لسباقات الخيل اليوم، الانطلاقة الجديدة لسباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 36 بمضمار نيوبري، الذي يتألف من 8 أشواط، ثلاثة منها بلغت المستوى الأعلى «الفئة الأولى»، ويستقطب الحفل نخبة متميزة من خيرة ما أنتجت المرابط العربية من خيول السباقات، تتنافس على أوسمة المجد في حفل النجوم الذي أصبح منصة دولية لتحديد الخيول الأبطال على شتى المسافات.

ويستقطب شوط العمالقة على لقب شادويل دبي انترناشونال ستيكس، 7 خيول قوية تركض على مسافة 10 فورولنج، يتقدمها البطل المدافع عن لقبه الجواد النادر «مراقب» الذي رباه راعي السباق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في إسطبلاته الخاصة، ويعد من بين أندر الخيول الأصيلة التي امتلكها سموه، وأحرز لقب السباق الكبير في العام الماضي لينضم إلى لائحة العمالقة الذين ازدانت بهم مسيرة السباق وخلدوا أسماءهم في مقصوري الشرف العالمية بميادين السباقات العربية.

«مراقب» لم يخسر سوى مرة واحد من سبع مشاركات عندما احتل المركز الثاني في الديربي العربي بفرنسا. وعلى الرغم من صعوبة السباق، إلا أنه يبدو على موعد مع التألق بقيادة الفارس جيم كرولي وإشراف مدربه الخبير فرانسوا روهات الذي سجل انتصارين في حفل العام الماضي بنيوبري.

الخطورة قد تأتي من «جزوان» بإشراف جوليان سمارت وقيادة ريتشارد مولن، وعلى الرغم من أنه لم يشارك في السباق العام الماضي، لكنه كسب نسخة 2015 عن جدارة، ويبدو أنه استعاد بريقه المعتاد، وهو في السادسة من عمره الآن.