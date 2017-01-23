«كودوكان» يظفر بلقب الكاتا

دبي (الاتحاد)

فاز فريق الكودوكان بعجمان بالمركز الأول لبطولة الإمارات المفتوحة للكاتا فردي رجال وسيدات وحصل على ميداليتين ذهبيتين، وجاء نادي الشارقة في المركز الثاني بذهبية وفضية، وبرونزية، وحل في المركز الثالث النصر بذهبية وبرونزية، في البطولة التي جرت على صالة مدرسة الاتحاد في الممزر بدبي.

شارك في البطولة 43 لاعباً ولاعبة يمثلوا 11 نادياً هم الأهلي والنصر والشارقة والذيد والشارقة للجولف ومركز الكودوكان ومركز الشتوكان وادنوك للتوزيع وملتقى اسرة الجامعة بالعين ومركز الهيلي والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، وسط منافسات قوية بين اللاعبين واللاعبات برز فيها لاعب المنتخب الوطني خليفة العبار ووسط حضور جماهيري متميز.

وجاءت النتائج كالتالي، في فئة رجال درجة ثانية فوق 18 سنة فاز بالمركز الأول: باسل برهان (الكودوكان) وزايد خضير (ملتقى الأسرة) ومازن عمر (أدنوك للتوزيع)، ومحمد عادل (الذيد)، وفي منافسات السيدات درجة ثانية فوق 18سنة فازت بالمركز الأول غالية ياسر (الكودوكان) تلتها زوليتا كاجزوفا(الشارقة لرياضة المرأة) وزينب محمود(الذيد) وإلهام نبيل (الذيد)، وفي مسابقة رجال درجة أولى فوق 18سنة فاز بالمركز الأول خليفة العبار(الشارقة)، وبالمركز الثاني أبويا بايا(الشارقة) وبالمركز الثالث محمد زياد (الأهلي)، ومعه محمد يزن (النصر). وفي مسابقة سيدات درجة أولى فوق 18سنة فازت بالمركز الأول فيفان أمباني (النصر) تلتها ريم مصطفى( الشارقة للجولف)، ومرام زياد (الأهلي) ووايكاني فيرسيكا (الشارقة).