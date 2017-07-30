منتخب الجودو يعود من هونج كونج بـ 6 ميداليات ملونة

أبوظبي (الاتحاد)

عادت للبلاد أمس الأول بعثة منتخب الجودو قادمة من هونج كونج، عقب المشاركة الناجحة في بطولة كأس آسيا للشباب والناشئين للجودو التي اختتمت مؤخراً في هونج كونج، والتي شهدت مشاركة 14 دولة آسيوية والتي أعقبها انضمام منتخب الوطني الصاعد لمعسكر إعداد استغرق أربعة أيام، إلى جانب العديد من منتخبات المستقبل الآسيوية بإشراف نخبة من المدربين البارزين للوقوف على جديد الجودو.

وحصد منتخب الأمل الإماراتي خلال البطولة الأخيرة 6 ميداليات ملونة في مقدمتها ذهبيتا علي حسن الدرمكي في وزن فوق 90 كلجم وأحمد فيصل النقبي في وزن تحت 50 كلجم، وكان أخرها برونزية خليفة الحوسني، إلا أن أبرزها برونزية الواعدة ميثة عبدالله النيادي، والتي تمثل نقطة تحول مهمة في مشوار الرياضة النسائية كأول ميدالية نسائية لجودو ورياضة الإمارات في البطولات الآسيوية.

وجدد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو التهنئة لمنتخب أمل الجودو الإماراتي لمشاركته الناجحة في بطولة كأس آسيا للشباب والناشئين للجودو في هونج كونج، وقبلها في بطولة العالم الرياضية للمدارس، التي أقيمت مؤخراً في نيودلهي، والتي شارك فيها منتخب الجودو سفيرا للرياضة المدرسية، بعد أن أتت تلك الإنجازات قبل انطلاقة الموسم الرياضي للجودو في سبتمبر المقبل، في ثوب جديد خططت له لجنة المسابقات بالاتحاد مواصلة لنجاحات الموسم المنصرم، وذلك بالتنسيق مع استضافة العاصمة لبطولة «أبوظبي جراند سلام للجودو» للمرة التاسعة في فترات مختلفة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للجودو، وذلك من 26 إلى 28 أكتوبر المقبل بصالة أرينا آيبيك بمدينة زايد الرياضية، استثمارا لدعم واهتمام القيادة الرشيدة بمختلف الأحداث الرياضية والمجتمعية.

وأضاف: لا شك في أن البطولة المقبلة تمثل خير بداية لإعداد المنتخبات المشاركة في بطولات 2018، وما بعدها وفي مقدمتها بطولة العالم للجودو ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية القادمة (طوكيو 2020).

واختتم محمد بن ثعلوب الدرعي تصريحه موجهاً الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان لدعمهم المستمر لمسيرة الاتحاد واعتمادهم للبطولة المقبلة ضمن الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية التي تميزت بها عاصمتنا الحبيبة.