«شهم» يطمح بلقب سباق «بري دو سابليه» اليوم

دبي (الاتحاد)
تتنافس خيول سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، عصر اليوم في سباق «بري دو سابليه» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1700 متر البالغ جائزته المالية 10 ألف يورو، والذي يقام بمضمار بومبادور الفرنسي.
وتخوض خيول الإمارات التحدي في السباق المخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، وتشارك فيه 11 خيلاً، ويمثل خيول سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، المهر «واراند» بإشراف جي بي ديرو وبقيادة كلينت كاديل الذي يعد من أبرز المرشحين.
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ويمثل خيول «ياس» لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المهر «شهم»، بإشراف توماس ديموليه، وبقيادة ايملين ريفولت، وينحدر من نسل الفحل «مهاب» والفرس «هبوب» ابنة «أكبر».
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ومن أبرز الخيول المشاركة في السباق هناك «دوبلكس» لفيصل صديق المطوع، بإشراف شارل جوردين وبقيادة فلافين جارنر، و«كول مي بوزلس»، ويتوقع أن تنافس خيول الإمارات بقوة في السباق خاصة بعد النتائج الجيدة التي حققتها في بداية هذا الموسم.