«دبي» يكسب لقب سباق التكافؤ بمضمار أسكوت

أسكوت (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي، فعاليات سباق الكنج جورج وكوين اليزابيث ستيكس لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى البالغة قيمة جائزته مليونا و150 ألف جنيه إسترليني، الذي أقيم أمس تحت أجواء ماطرة بمضمار أسكوت العريق بالمملكة المتحدة.

وتوج الجواد «دبي» لجودلفين بإشراف شارلي ابيلباي وبقيادة وليام بيوك بطلاً للشوط الثاني لمسافة 1600 متر على لقب سباق بورش للتكافؤ، الذي شاركت فيه 12 من الخيول المهجنة الأصيلة، في سن الثلاث سنوات فقط.

وتمكن «دبي» المنحدر من نسل «دبوي» من التفوق بفارق عنق عن «فلير» بقيادة فرانكي ديتوري، فيما جاء في المركز الثاني «فاير بريدج» بقيادة الفارسة هايلي تيرنر العائدة حديثاً إلى السباقات، وسجل البطل زمناً قدره 1:41:88 دقيقة.

وعادلت المهرة «انيبل» لمزرعة جدمونت العائدة للأمير خالد بن عبدالله، انجاز والدها «نيثنيال» (2011)، في الفوز بالشوط الرئيس على لقب سباق الكنج جورج وكوين اليزابيث ستيكس لمسافة الميل ونصف الميل، بعد أن قدمت أداءً لافتاً توجت به جهودها بالفوز على الذكور في أول اختبار لها ضد الخيول الأكبر منها سناً.

وجاء فوز «أنيبل» بإشراف جون جوسدن وقيادة فرانكي ديتوري بسهولة بفارق 4.5 طول عن الجواد «يوليسيس» بقيادة جيم كرولي، فيما جاء في المركز الثالث «ايداهو» بقيادة سيمي هيفرنان، وسجلت البطلة التي تعتبر أول مهرة تجمع بين لقب سباقات الأوكس والأيرلندي والإنجليزي والكنج جورج، زمناً قدره 2:36:22 دقيقة على أرضية لينة.

وعقب السباق والفوز الخارق الذي سجلته «انيبل»، وصفها المدرب جون جوسدن بأنها أفضل مهرة دربها في تاريخه، فيما وصفها فرانكي ديتوري بأنها واحدة من أفضل المهرات التي قادها خاصة بعد فوزها بفارق 4.5 طول.

من ناحية أخرى، أصيب المدرب الأكثر شهرة في أفريقيا، مايك دي كوك، بصدمة عندما علم يوم الخميس أن ايجوجو، حصان العام السابق في جنوب أفريقيا، قد نفقت في سن التاسعة.

وكانت إيجوجو واحداً من أكثر خيول دي كوك نجاحا، وبألوان الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، فازت في أربعة سباقات من الدرجة الأولى، وأنجبت «ايجوجو» مرتين من نسل الفحل «دانزيلي» قبل نفوقها.