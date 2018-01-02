«دبي الدولي للكتابة» يطلق المزيد من الورش التدريبية

دبي (الاتحاد)
أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إطلاق مجموعة من الورش التدريبية للعام 2018، ضمن برنامج دبي الدولي للكتابة، بهدف تنمية المواهب الشابة في حقول الترجمة والقصة القصيرة وأدب اليافعين والرواية وغيرها من حقول الكتابة الإبداعية.
وقد أبرمت المؤسَّسة مجموعة من العقود مع مدربين أكفاء، لنقل المعارف والخبرات والمهارات اللازمة عبر هذه الورش التي انطلقت منذ العام 2014، حيث رفدت الساحة الثقافية والعربية بمجموعة كتب تجاوزت أربعين كتاباً في حقول الرواية والترجمة وأدب الطفل والكتابة لليافعين، وتخرَّج في صفوفها أكثر من أربعين كاتباً يتقنون فنون الكتابة الاحترافية حسب منهج علمي ولغوي وتقنية صحيحة.
|
وأضاف العويس: «لقد وفَّرت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مدربين مشهود لهم بالكفاءة، لتدريب المرشَّحين المنتسبين إلى البرنامج، وذلك باختيار مدرب لكل حقل من حقول الكتابة (أدب علوم بحوث تاريخ دراسات وغيرها) حيث يتم تواصل المدرب مع المرشَّحين من خلال موقع خاص للبرنامج عبر الإنترنت أو بشكلٍ مباشر من خلال قاعة تدريب عملية أو عن طريق الاثنين معاً، وذلك بمعرفة الفريق المنسق للبرنامج الذي سيكون صلة الوصل الإدارية والفنية للبرنامج بين المدربين والمرشحين».
|