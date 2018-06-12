محمد بن زايد: الدولة تحرص على مواصلة تقديم كل الدعم والعناية بذوي الشهداء

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة -في قصر البطين أمس- سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وأبناء شهداء الوطن وذويهم، ووفد مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وخريجي كلية الدفاع الوطني وخريجي كلية القيادة والأركان المشتركة، إلى جانب عدد من العسكريين المتقاعدين، الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

حضر الاستقبال، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

وتبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة المباركة، سائلين الله عز وجل أن يعيدها على دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وشعبها بالخير واليمن والبركات ويديم على وطننا نعم الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأن يسبغ على سموه موفور الصحة والعافية.

من جانبهم أعربت الوفود عن سعادتهم بلقاء سموه مؤكدين اعتزازهم وفخرهم بالمساهمة في خدمة وطن الخير وكل ما من شأنه تعزيز مكانته.