محمد بن راشد: سلمان همه خدمة الدين وحفظ الاستقرار وترسيخ الأخوة

أبوظبي (الاتحاد)

عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن اعتزازه بمشاركته في قمة مكة الليلة قبل الماضية، والتي استضافها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وشارك فيها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، وجلالة الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الشقيقة.

وقال سموه في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «شرفت اليوم بزيارة مكة المكرمة، وسعدت بلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإخواني الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، وأمير الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، حفظهم الله.. لقاء إخوة في بقعة طاهرة، وعند ملك همه خدمة الدين وحفظ الاستقرار، وترسيخ الأخوّة العربية والإسلامية».