بلجيكا تسلّم فرنسا مشتبهاً بضلوعه في هجمات باريس

بروكسل (وكالات)

سلمت بلجيكا أمس مشتبها به رئيساً في هجمات باريس عام 2015، وتفجيرات بروكسل عام 2016، إلى السلطات القضائية الفرنسية التي وجهت إليه تهمة «التواطؤ» في عمليات اغتيال ومحاولات اغتيال و«الارتباط بمنظمة إرهابية». وقال الادعاء العام البلجيكي في بيان: «إنه تم نقل أسامة كريّم السويدي من أصول سورية «ليوم واحد إلى السلطات القضائية الفرنسية بغرض الاستماع إليه، واحتمال توجيه قاضي التحقيق في باريس اتهاماً إليه».

ويشتبه المحققون بأن الشاب البالغ 25 عاماً لعب دوراً رئيساً في الخلية الجهادية التي كانت وراء هجمات باريس التي أدت الى مقتل 130 شخصاً، وتفجيرات بروكسل التي خلفت 32 قتيلا، وقد تبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجومين.