واشنطن تفرض عقوبات على شركات روسية «مرتبطة بالقرصنة»

واشنطن (أ ف ب)

أدرجت الولايات المتحدة أمس الاثنين خمس شركات روسية وثلاثة أشخاص على لائحة العقوبات بسبب دورهم المزعوم في دعم عمليات اختراق تضطلع بها الاستخبارات الروسية «اف اس بي». واتهمت وزارة الخزانة شركة «ديجيتال سيكيورتي» وشركتين تابعتين لها بالمساعدة في تطوير قدرات إلكترونية عدائية لمصلحة أجهزة الاستخبارات الروسية، بما فيها «اف اس بي» التي فرضت عليها عقوبات. ووضعتها جميعاً على اللائحة السوداء.

كما وضعت على اللائحة نفسها، معهد كفانت للبحث العلمي الذي اعتبرته واشنطن شركة حكومية خاضعة لإشراف «اف اس بي».

كما فرضت عقوبات على شركة ديفتكنوسيرفس وثلاثة مسؤولين فيها اتهمتهم بدعم قدرات الحكومة الروسية على مراقبة واختراق الاتصالات تحت البحر حول العالم.

وأبدى المسؤولون الاميركيون انزعاجهم مرارا خلال العام الفائت من حجم الهجمات الالكترونية التي تستهدف الولايات المتحدة والتي تقول واشنطن إن موسكو تدعمها.