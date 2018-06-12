43 قتيلاً وجريحاً في هجوم انتحاري بأفغانستان

كابول (وكالات)

قتل ما لا يقل عن 12 شخصاً، وأصيب 31 بجروح، في عملية انتحارية وقعت أمام مدخل وزارة التنمية الريفية في كابول أمس، وذلك عشية وقف إطلاق نار أعلنته الدولة الأفغانية من طرف واحد. وتبنى تنظيم «داعش» الإرهابي الهجوم، معلناً أن أحد عناصره فجر سترته الناسفة عند بوابة مبنى وزارة التنمية الريفية الأفغانية في منطقة دار الأمان بالعاصمة الأفغانية.

وقال الناطق باسم الشرطة حشمت ستانيكزاي: «إن الهجوم وقع عند البوابة الرئيسة لوزارة إصلاح وتنمية الأرياف. وكان الموظفون يغادرون مكاتبهم في الساعة الواحدة ظهراً في وقت مبكر عن الأيام الاعتيادية بسبب شهر رمضان». وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، وحيد مجروح، أن 12 شخصاً على الأقل قتلوا، فيما أصيب 31 بجروح.

وقال الناطق باسم الوزارة المستهدفة داوود نعيمي: «إن الانفجار وقع عند بوابة الخروج من الوزارة». وروى موظف آخر «كنت في مكتبي عندما سمعت دوي انفجار قوي»، مضيفاً: «كان معظم زملائي يغادرون. أنا قلق عليهم. تم إبلاغنا بأن نبقى في الداخل في الوقت الحالي».

وكتب الرئيس الافغاني أشرف غني على تويتر الخميس «أن وقف إطلاق النار سيبدأ في «اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان، وسيتواصل حتى خامس أيام عيد الفطر» الذي يفترض أن يبدأ الجمعة، ما يعني أن وقف المعارك يمكن أن يستمر من 12 إلى 19 يونيو». وأوضح غني أن وقف إطلاق النار لا يشمل سوى حركة طالبان.

من جهتها، أعلنت الحركة وقف المعارك «في الأيام الثلاثة الأولى من عيد الفطر»، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أن أطاحها من السلطة تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة في أكتوبر 2001. غير أن الطرفين توعدا بالرد في حال التعرض لهجوم.

وحذرت طالبان بأن وقف المعارك لا يشمل قوات الحلف الأطلسي بقيادة أميركية في أفغانستان، فيما أبلغت واشنطن وكابول أنهما سيواصلان المعارك ضد تنظيم «داعش»، كما تسود مخاوف فعلية من أن تقوم شبكة حقاني المرتبطة بطالبان، والتي يشتبه مسؤولون أفغان وغربيون في أنها تساند تنظيم «داعش»، في تنفيذ بعض الاعتداءات، بشن هجمات باسم التنظيم الخصم.