سفير روسيا: لا يمكن انسحاب إيران من سوريا حالياً



تاريخ النشر: الثلاثاء 12 يونيو 2018 بيروت (د ب ا) قال السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر زاسبيكين، إنه لا يجوز ولا يمكن خروج «حزب الله» أو إيران من سوريا في هذه الظروف لأن القضاء على الإرهاب فيها لم يتحقق بعد. وأضاف زاسبكين «لا يجوز ولا يمكن في هذه الظروف طرح مغادرة (حزب الله) أو إيران لسوريا، خصوصاً أن القضاء على الإرهاب فيها لم يتحقق بعد» متهماً «جهات أخرى معادية» بالتركيز على انسحاب إيران و«حزب الله» والميليشيات الأخرى «لزرع الشكوك وخلق المشاكل بين محور (المقاومة) وروسيا، وهذا أمر مرفوض». وشدّد زاسبكين على أن «العلاقة بين روسيا ومحور (المقاومة) في سوريا علاقة تعاون»، معتبراً أن «الوجود الأميريي في سوريا واحد من الأسباب الكبيرة للتعقيدات الموجودة في هذا البلد وعدم التوصل إلى حلول». وأشار إلى أن بلاده تقف مع سيطرة الجيش السوري النظامي على كل الحدود، مضيفاً أن «الأوضاع تتطور بهذا الاتجاه خطوة خطوة».