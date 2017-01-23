ستاد هزاع بن زايد يستضيف لقاء «الأبيض» مع اليابان 23 مارس

دبي (الاتحاد)

اعتمد الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم إقامة مباراة منتخبنا الوطني الأول مع نظيره الياباني ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 لحساب المجموعة الثانية في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وذلك يوم الثالث والعشرين من شهر مارس المقبل.

وسبق لمنتخبنا الوطني أن خاض مباراة واحدة فقط على استاد هزاع بن زايد، حين واجه شقيقه المنتخب البحريني ودياً يوم التاسع من شهر نوفمبر الماضي في المباراة التي انتهت بفوز «الأبيض» بهدفين دون مقابل عن طريق وليد عباس وإسماعيل مطر.

ويعتبر استاد هزاع بن زايد، الحائز جائزة أفضل استاد بالعالم في عام 2014، من أكثر المشاريع الرياضية تطوراً في الشرق الأوسط، حيث يتسع لـ 25 ألف متفرج، وتبلغ مساحته الإجمالية 45 ألف قدم مربعة، وبارتفاع يصل إلى 50 متراً.

وسيشهد استاد هزاع بن زايد مباراة الافتتاح لمونديال العالم للأندية يوم السادس من شهر ديسمبر المقبل في النسخة التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، وكذلك مباريات مجموعة العين بنهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019».

من جهة أخرى، غادر إلى مدينة سيدني الأسترالية أمس المهندس مهدي علي مدرب منتخبنا الوطني، يرافقه مترف الشامسي مدير المنتخب، في زيارة قصيرة بهدف التجهيز والتحضير للمباراة المرتقبة التي ستجمع منتخبنا مع نظيره الأسترالي يوم 28 مارس المقبل، ضمن الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى المونديال، حيث سيزورا استاد سيدني الذي سيكون مسرحاً للمباراة، إلى جانب تفقد مقر الإقامة وملاعب التدريب.