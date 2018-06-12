أربيل: سلمنا بغداد 800 داعشي في 8 أشهر



تاريخ النشر: الثلاثاء 12 يونيو 2018 أربيل (وكالات) أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري، أمس، أن حكومة الإقليم سلمت 853 معتقلاً متهماً بالانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي خلال الأشهر الثمانية الماضية. وقال زيباري في مؤتمر صحفي «منذ أغسطس 2017 ولغاية مارس 2018، بلغ عدد المتهمين بالانضمام للتنظيم الإرهابي في سجون كردستان 2 ألف و704 معتقلين». وأضاف زيباري أنه «تم تسليم 853 معتقلاً منهم إلى السلطات العراقية خلال الأشهر الثمانية الماضية». وكان مسؤولون وبرلمانيون في بغداد، أعلنوا في وقت سابق، أن حكومة كردستان ترفض تسليم مسلحي «داعش» المعتقلين لديها، إلى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية.