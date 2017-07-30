تعليق خدمات عاملات منجم رفضن خلع ملابسهن

جوهانسبرج (أ ف ب)

علقت شركة منجمية جنوب أفريقية أنشطة عشرات النساء بعد «رفضهن خلع ملابسهن» في إطار عمليات تفتيش أجراها حراس رجال قبل نزولهن إلى منجم للذهب، حسب ما أكدت نقابة لعمال المناجم.

وأكدت شركة «سيبانيه جولد» المشغلة لهؤلاء النسوة تعليق مهام 45 عاملة في منجم تابع للشركة في ويستوناريا جنوب غرب جوهانسبرج، نافية المسوغات التي ساقتها النقابة.

وأشارت الشركة المنجمية إلى أن سبب تعليق مهام هؤلاء النسوة مرتبط بـ«مساعدتهن عمال مناجم غير قانونيين».

وأوضحت الشركة في بيان أن عمليات تفتيش كشفت أن العاملات المذكورات كن يحملن أطعمة موجهة خصيصاً لعمال مناجم غير قانونيين.

أما النقابة الوطنية لعمال المناجم فنددت من ناحيتها بالموقف «غير المقبول والمؤسف» للحراس الرجال الذين يرغمون النساء على خلع ملابسهن لتفتيشهن.

وأضافت النقابة في بيان أن 51 امرأة «تعرضن للاعتداء وقُيدت أيديهن بأسلاك» قبل تعليق خدماتهن بسبب رفضهن الخضوع لعملية تفتيش.