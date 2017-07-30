الصين تنتج الغاز من «الثلج القابل للاشتعال»

شنغهاي (رويترز)

قالت وزارة الأراضي والموارد الطبيعية الصينية أمس، إن بكين نجحت في إنتاج الغاز الطبيعي من هيدرات الميثان التي تُعرف أيضاً باسم «الثلج القابل للاشتعال» في مشروع تجريبي في بحر الصين الجنوبي.

وأضافت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن منصة حفر تم نصبها قبالة ساحل مدينة تشواي جنوب شرق الصين منذ 60 يوماً أنتجت في المجمل 309 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي فيما تعد كمية قياسية يتم استخراجها من هيدرات الغاز.

ووعدت الحكومة بأن‭ ‬«تطور بشكل فعال» هيدرات الغاز الطبيعي خلال خطة خمسية تمتد من العام 2016 حتى العام 2020. وأعلنت وزارة الأراضي والموارد المعدنية هذا العام، اكتشاف احتياطيات تبلغ نحو 100 مليار متر مكعب في أعقاب عمليات مسح جيولوجية وبرامج حفر في القطاع الشمالي من بحر الصين الجنوبي.

وأعلنت اليابان نجاحاً مماثلاً في اختبارات الإنتاج في مايو. ويعتقد أيضاً أن الهند وكندا والولايات المتحدة تدرسان الهيدرات كمصدر محتمل للطاقة.