إعفاء المبدعات من رسوم عضوية «غرفة أبوظبي» يعزز العمل الخاص

سيد الحجار (أبوظبي)

أكدت رائدات أعمال ومبدعات أهمية قرار مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بشأن إعفاء المبدعات من رسوم عضوية الغرفة ولمدة 3 سنوات، في إطار مبادراتها لعام الخير، الأمر الذي يسهم في تعزيز العمل الخاص للمبدعات، ويدعم جهودهن لتطوير أعمالهن.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن القرار يعود بالفائدة على كثير من رائدات الأعمال لاسيما أن الراغبات في الحصول على تراخيص جديدة يصطدمن بارتفاع التكاليف التأسيسية في بداية أعمالهن الخاصة، موضحات أن رسوم العضوية تختلف بناء على نوع العضوية والنشاط الاقتصادي، ويتم تجديدها سنوياً بذات القيمة.

وأشادت رائدات الأعمال بأنشطة وفعاليات ومبادرات مجلس سيدات أعمال أبوظبي، مؤكدات أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة المواطنة وتشجيع المزيد من النساء المواطنات على ممارسة مختلف الأنشطة التجارية والخدمية وبما يعزز من دورهن في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وأوضحت خديجة الطنيجي صاحب محل المرتعشة للمشغولات اليدوية التراثية، إنها تباشر أعمالها من أكثر من 20 سنة، حيث كانت من أوائل العضوات في مجلس سيدات أعمال أبوظبي وبرنامج مبدعة، مؤكدة أهمية قرار إلغاء رسوم العضوية لمدة 3 سنوات، حيث كانت تقوم سنوياً بتجديد العضوية بنحو 2000 درهم.