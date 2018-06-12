«الجامعة» تطالب باسترجاع الأرشيف الفلسطيني المنهوب

القاهرة (وام)

دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى ضرورة الحفاظ على المكنون الوثائقي الفلسطيني المحفوظ في دور ومراكز الأرشيف العربية وغيرها لما تمثله هذه الثروة من هوية للأمة الفلسطينية أرضاً وشعباً، مؤكدة أهمية تكثيف الجهود لاسترجاع الأرشيف الفلسطيني العربي المنهوب والمسلوب والمنقول لدى الكيان الإسرائيلي الذي قام مؤخراً بسرقة وثائق مهمة من المسجد الأقصى تتعلق بأملاك وأوقاف القدس المحتلة وأراضيها، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على الأوقاف الملكية الفلسطينية التي تمثل العمود الفقري في القدس المحتلة مما يزيد من حجم الخطر عند استخدامها من قبل القوات الصهيونية مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالأوقاف الفلسطينية. جاء ذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس، بمناسبة الاحتفال بـ«اليوم العالمي للأرشيف» الذي يوافق التاسع من شهر يونيو من كل عام.