ربع مليون فلسطيني يحيون ليلة القدر في «الأقصى»

عبد الرحيم حسين، علاء المشهراوي (رام الله، غزة)

أحيا أكثر من 250 ألف فلسطيني ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات إسرائيلية مشددة. وعززت شرطة الاحتلال من وجودها العسكري في مدينة القدس، وتحديدًا بالبلدة القديمة وعند أبوابها، ونشرت الآلاف من قواتها الخاصة وشرطة حرس الحدود، ونصبت الحواجز العسكرية والحديدية في شوارع المدينة ومداخلها، وسيرت عشرات الدوريات الراجلة والمحمولة والخيالة. وأعلنت سلطات الاحتلال عن إغلاق حاجز «قلنديا» أمام حركة السيارات ذهاباً وإياباً واقتصار العبور على حركة المشاة فقط.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قد اتخذت الاستعدادات كافة لاستقبال جموع المصلين، وقال منسق لجان النظام في المسجد الأقصى رضوان عمرو: «إن طواقم دائرة الأوقاف كافة استنفرت جهودها، وأعلنت جاهزيتها لاستقبال المصلين في المسجد الأقصى من أجل أداء صلاة العشاء والتراويح ولإحياء ليلة القدر».

وأوضح أن المئات من متطوعي لجان النظام من أجل الحفاظ على الأمن والنظام بالمسجد، بالإضافة إلى تعزيزات على مستوى لجان النظافة والاسعاف والطوارئ، وفريق الإطفاء والدفاع المدني، وفرق الصيانة العاجلة مثل الكهرباء والمياه والإنذار المبكر والسماعات. وأشار إلى أنه تم توزيع عشرات آلاف وجبات الإفطار والسحور على المصلين، كما تم تجهيز الطواقم واللجان الصحية، من أجل تقديم الخدمات الصحية للمصلين.

إلى ذلك، أعلنت مصادر عبرية أن مستوطنة إسرائيلية أصيبت بجروح خطيرة أمس، بعد إقدام فلسطيني على طعنها قرب سوق تجاري في مدينة «العفولة» في الأرض المحتلة عام 1948. وأدعت المصادر العبرية أن شاباً من الضفة الغربية المحتلة أقدم على طعن مستوطنة إسرائيلية في مدينة العفولة، ما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة الخطورة، وأن شرطة الاحتلال قامت باعتقال المنفذ بعد إطلاق النار عليه وتجري التحقيقات لمعرفة خلفية العملية. وأعلنت المصادر أن منفذ عملية الطعن شاب فلسطيني في الثلاثينات من العمر من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وأنه أصيب بجروح متوسطة خلال عملية تحييده.