اتفاقية ربط وتبادل للبيانات الحكومية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)
وقع مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات اتفاقية «ربط وتبادل البيانات الحكومية» تتعلق بالربط واستخدام خدمات كل من الربط الحكومي للخدمات ومنصة تبادل البيانات لحكومة أبوظبي، من أجل الاستفادة من خدمات الجهات الحكومية في الإمارة حسب بيان أمس.
وقع الاتفاقية كل من راشد لاحج المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات وحمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في مقر المركز في أبوظبي.
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من جانبه، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، «تنبع أهمية هذه الاتفاقية من دورها في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية في مجال تكامل الخدمات وترابطها وتبادل البيانات استعداداً لمرحلة مقبلة من العمل الحكومي الذي يقوم على تعزيز الربط والجودة والاستخدام والرضا. وفي مثل هذه الاتفاقيات كما في جهودنا الحكومية عموماً، نحن نضع نصب أعيننا تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمتعاملين، وتعزيز السعادة في بلد السعادة تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة».
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وقال راشد لاحج المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، «تعكس اتفاقية ربط وتبادل البيانات الحكومية مستوى التعاون والتنسيق المستمرين بين المركز وشريكه الإستراتيجي الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، لتسهيل إنجاز مشاريع تبادل البيانات الحكومية في ظل عملية التمكين التقني للطرفين لتطوير ركائز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستويين المحلي والاتحادي، ولتأسيس حكومة ذكية متكاملة في دولة الإمارات».
واستطاعت «دار زايد للثقافة الإسلامية» عبر قسم تقنية المعلومات الانتهاء من تحويل جميع خدماتها القابلة للتحول الرقمي إلى خدمات رقمية عبر البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع «هيئة تنظيم الاتصالات» و«مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات» من خلال أعتماد تطبيق الدخول الذكي كبوابة للمتعاملين الراغبين في التسجيل الكترونياً في برامج الدورات التعليمية المختلفة التي تقدمها الدار لمتعامليها وهي دورات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ودورات تعليم الثقافة الإسلامية للمهتدين الجدد ودورات تعليم القرآن الكريم،إضافة إلى خدمة التسجيل في الجلسة الثقافية ، لتكون بذلك من أوائل الجهات في حكومة أبوظبي التي انضمت خدماتها الإلكترونية إلى البوابة الرسمية للدولة.