«غرفة عجمان» تبحث التعاون الاقتصادي مع سفارة إندونيسيا

عجمان (وام)

أكد سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن «الغرفة» وبتوجيهات من مجلس إدارتها حريصة على تعزيز تواصلها المباشر مع الدول كافة بما يزيد من التبادل التجاري ويمكن رجال الأعمال والمستثمرين من إبرام شراكات وصفقات تخدم جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال استقبال سالم السويدي، بمكتبه في مبني غرفة عجمان حسين بجيس سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة بهدف بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

حضر اللقاء محمد علي الجناحي مدير تنفيذي - قطاع تنمية الاستثمار والأعمال بغرفة عجمان وهيرو سورسو سودراجاد مستشار بسفارة الجمهورية الإندونيسية.

واستعرض السويدي، أهم المقومات التي يمتلكها القطاع الاقتصادي في الإمارة، مشيداً بحرص حكومة عجمان على توفير بيئة عمل جاذبة بتكاتف جميع الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الاقتصادي في الإمارة الأمر الذي أسفر عن تبوء إمارة عجمان المركز الـ 35 عالمياً والمرتبة الثانية خليجياً في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي بشأن الإمارة.

وأكد الجانبان ضررة عقد اللقاءات المشتركة بحضور مستثمري عجمان وإندونيسيا، وفتح سبل التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات فيما بينهم.

من جانبه، وجه حسين بجيس الدعوة لـ«الغرفة» للمشاركة بـ«معرض جاكرتا العالمي» الذي يعتبر الحدث الاقتصادي الأهم في إندونيسيا ويضم في جنباته مختلف المجالات الاقتصادية ومنها الأغذية، والملابس والمعدات الطبية والأجهزة والمعدات والبترول وغيرها من المجالات، مشيراً إلى أن المعرض يعد فرصة للتعرف إلى أهم المنتجات الإندونيسية وبحث التعاون بين الشركات و المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين. كما وجه الدعوة لزيارة إندونيسيا والتعرف إلى المقومات والفرص الاستثمارية والسياحية المتاحة بها.