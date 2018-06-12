إطلاق سراح 30 سجيناً إثيوبياً في مصر

القاهرة (وكالات)

غادر 30 إثيوبياً محكوماً عليهم في المحاكم المصرية، أمس، مطار القاهرة الدولي، بعد أن أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عفواً عنهم. وذكرت مصادر أمنية، أن 30 إثيوبياً أفرج عنهم من السجون، وجرى إنهاء إجراءات سفرهم على الطائرة الخاصة المخصصة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبيي أحمد، الذي اختتم زيارة رسمية لمصر ناقش فيها مع السيسي ملف سد النهضة.

وكان السيسي التقى أحمد في القاهرة، أمس الأول، حيث اتفقا على تبني «رؤية مشتركة» بين الدولتين بشأن سد النهضة تسمح لكل منهما بالتنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر، وفق بيان رئاسي مصري.