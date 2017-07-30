234 ألف نزيل في فنادق العين والظفرة في 5 أشهر

رشا طبيلة (أبوظبي)

استقبلت المنشآت الفندقية في مدينة العين ومنطقة الظفرة 233.8 ألف نزيل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لتبلغ حصتها من إجمالي نزلاء فنادق إمارة أبوظبي نحو 11.7%، بحسب بيانات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وأشارت البيانات إلى أن مدينة العين استقبلت 175.4 ألف نزيل في 5 أشهر، وسجلت الفنادق معدلات إشغال وصلت إلى 62%، وبلغ معدل إقامة النزيل الفندقي 1.97 ليلة، في وقت سجلت المنشآت إجمالي إيرادات بلغت 143 مليون درهم، أما معدل سعر الغرفة الفندقية، فبلغ 340 درهماً، وبلغت الليالي الفندقية التي قضاها السياح في 5 أشهر، 346 ألف ليلة.

وفي منطقة الظفرة، استقبلت المنشآت الفندقية 58.3 ألف نزيل، سجلت 55% من الإشغال، أما إجمالي إيرادات الفنادق، فبلغ 104 ملايين درهم، وبلغ معدل إقامة النزيل الفندقي 2.56 ليلة، أما متوسط سعر الغرفة، فبلغ 583 درهماً لليلة، وبلغت الليالي الفندقية التي قضاها النزلاء 149 ألف ليلة.

أما في مدينة أبوظبي، فاستقبلت منشآتها الفندقية 1.72 مليون نزيل بنمو 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، قضوا 4.6 مليون ليلة، وحققت 76% في الإشغال، وبلغت إجمالي إيراداتها 2.2 مليار درهم، وبلغ متوسط سعر الغرفة 373 درهماً لليلة، ومعدل إقامة النزيل 2.68 ليلة.

وسجلت المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، 74% في معدل الإشغال، في وقت حققت 2.5 مليار درهم إجمالي إيرادات، واستقبلت المنشآت الفندقية نحو مليوني نزيل (1.965.436) نزيلاً فندقياً، وهو ما يمثل نمواً نسبته 4%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016، بحسب بيانات «الهيئة».

وبلغ عدد المنشآت الفندقية في الإمارة 167 منشأة، تضم نحو 31 ألف غرفة فندقية.

وبحسب البيانات، بلغ متوسط الليالي الفندقية التي يقيمها السائح 2.6 ليلة، في حين بلغ معدل سعر الغرفة الفندقية في أبوظبي 377 درهماً. وفيما يتعلق بالأسواق المصدرة للنزلاء لفنادق أبوظبي خلال 5 أشهر، تستحوذ السياحة الداخلية على الحصة الأكبر من نزلاء فنادق أبوظبي بواقع 600 ألف نزيل، أي بحصة تبلغ 30% من إجمالي النزلاء، أما بالنسبة للأسواق الخارجية المصدرة للنزلاء لفنادق أبوظبي، فسجلت الصين المرتبة الأولى بواقع 161 ألف نزيل مقارنة مع 105 آلاف نزيل بنمو 53.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يليه السوق الهندي بواقع 136 ألف نزيل.