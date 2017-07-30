عجمان (الاتحاد)

عقد فريق الاستدامة في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان اجتماعاً تنسيقياً مع مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة فرع عجمان بهدف توثيق سبل وأواصر التعاون المشترك بين الجانبين ووضع آليات تطبيق مبادئ وأهداف الاستدامة والمساهمة الفعالة في دعم مسيرة التنمية على مستوى الدائرة.

وأكد الاجتماع ضرورة تعميق الجهود المشتركة بين الطرفين، والتي ستعمل على تعزيز مفهوم التنمية المستدامة والمساهمة الفعالة لنشره داخل الدائرة وخارجها، إضافة إلى تقديم دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان الدعم للمراكز الثقافية الهادفة خصوصاً مركز عجمان لتنمية الثقافة، إلى جانب مساهمتها في تحفيز وتشجيع الطلبة الموهوبين لتطوير مهاراتهم والاهتمام بإنتاجهم من خلال مشاركة أعمالهم اليدوية المشغولة من مواد معاد تدويرها مع موظفي الدائرة، بهدف تعزيز روح الإيجابية بين الموظفين ويحسّن بيئة العمل، الأمر الذي يسهم في رفع مؤشرات السعادة لديهم.

كما قام فريق الاستدامة في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان يتقدمهم أحمد محمود الحمادي، وراشد حسن سبت، ومريم محمد الخردة، وحكيم راشد، بزيارة لمركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة لحضور فعاليات البرنامج الوطني «صيف ثقافي 2017» الذي افتتحه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، حيث اطلعوا من خلالها على المشاركات المهمة وأعمال الورش الأدبية والفنية للطلبة والطالبات المشاركين في البرنامج.

وأكد أحمد محمود الحمادي، مدير قطاع الخدمات المساندة ورئيس فريق الاستدامة في دائرة التنمية الاقتصادية أن التعاون المثمر مع مركز عجمان الثقافي خطوة إيجابية نحو تعزيز مفهوم الاستدامة بين موظفي الدائرة وخارجها بهدف تحقيق مسيرة التنمية المستدامة في الدائرة، انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان بتحقيق التنمية المستدامة والتي تعد من أولويات حكومة عجمان.

وأشار الحمادي إلى أن مشاركة الدائرة في زيارة وحضور فعاليات «صيف ثقافي» تأتي انسجاماً مع حرصها على دعم وتشجيع الطلبة وتحفيزهم على إنتاج المعرفة، باعتبارها أساساً مهماً في دعم النهضة الشاملة، لافتاً إلى أن الأعمال والأشغال اليدوية التي صنعها الطلاب من مواد معاد تدويرها تعد أعمالا إبداعية حقيقية، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة في الإمارة.