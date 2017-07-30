الصين: تشغيل ميناء جديد في سريلانكا

كولومبو (د ب أ)

أبرمت سريلانكا اتفاقا أمس، مع شركة حكومية صينية لتشغيل ميناء، تم إنشاؤه حديثا في جنوب شرق البلاد، على الرغم من مخاوف أمنية واحتجاجات من نقابات عمالية.

وباعت سريلانكا حصة قيمتها 70٪ في ميناء هامبانتوتا لشركة «ميرشانتس بورتس هولدينجز» الصينية بقيمة 1.12 مليار دولار.

وكانت النقابات العمالية قد نظمت في وقت سابق من الأسبوع إضرابا رئيسا ضد الاتفاق، مما أدى إلى عرقلة توزيع النفط في الجزيرة بشكل مؤقت.

وتخشى النقابات من أن يعطي الاتفاق أفضلية للصين فيما يتعلق بالمستودعات التي توفر وقودا للسفن، حيث إن الميناء يقع على خط بحري دولي رئيس بين أوروبا وآسيا. وبددت الحكومة مخاوف النقابات، قائلة إن الاتفاق سيكون مربحا لسريلانكا.

وتقول الحكومة إنه يتم استخدام الميناء منذ افتتاحه في عام 2010. وتبلغ تكاليف البناء أكثر من 361 مليون دولار، ويتم تمويل معظم التكاليف من قبل بنك «إكسبورت-أمبورت» أو الصادرات والواردات الصيني.

وقال وزير الموانئ، ماهيندا ساماراسينجي للصحفيين إن سريلانكا «لا يمكن أن تتحمل الاستمرار في تسديد القروض من دون تحقيق عوائد أفضل في الميناء». ويتعامل الميناء مع 44 سفينة فقط منذ عام 2015، مما يجعله مشروعا غير مربح.