الصين: تشغيل ميناء جديد في سريلانكا

كولومبو (د ب أ)
أبرمت سريلانكا اتفاقا أمس، مع شركة حكومية صينية لتشغيل ميناء، تم إنشاؤه حديثا في جنوب شرق البلاد، على الرغم من مخاوف أمنية واحتجاجات من نقابات عمالية.
وباعت سريلانكا حصة قيمتها 70٪ في ميناء هامبانتوتا لشركة «ميرشانتس بورتس هولدينجز» الصينية بقيمة 1.12 مليار دولار.
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وتخشى النقابات من أن يعطي الاتفاق أفضلية للصين فيما يتعلق بالمستودعات التي توفر وقودا للسفن، حيث إن الميناء يقع على خط بحري دولي رئيس بين أوروبا وآسيا. وبددت الحكومة مخاوف النقابات، قائلة إن الاتفاق سيكون مربحا لسريلانكا.
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وقال وزير الموانئ، ماهيندا ساماراسينجي للصحفيين إن سريلانكا «لا يمكن أن تتحمل الاستمرار في تسديد القروض من دون تحقيق عوائد أفضل في الميناء». ويتعامل الميناء مع 44 سفينة فقط منذ عام 2015، مما يجعله مشروعا غير مربح.