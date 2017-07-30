5 مليارات دولار عائدات متوقعة لمعدات المناولة بدول «التعاون»

دبي (الاتحاد)

كشفت أبحاث شركة فروست أند سوليفان، أن عائدات السوق لمعدات مناولة المواد في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت قيمتها 3.78 مليار دولار في عام 2014، ويتوقع أن تحافظ على معدل نمو سنوي مركب يزيد على 4٪ وتوقعات بعائدات تصل إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2020. وتتصدر السعودیة بنسبة 46٪ والإمارات بنسبة 35٪ قائمة أکبر الأسواق في المنطقة، ويتوقع أن يواصلا التوسع السوقي مستقبلا.

ووقع أكثر من 130 عارضاً من 21 دولة مختلفة، يمثلون 250 علامة تجارية، بالفعل للمشاركة في الدورة التاسعة القادمة من معرض مناولة المواد «ماتريالز هاندلنج» الشرق الأوسط، ورغم التباطؤ العام في اتجاهات النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.