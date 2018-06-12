السيسي يهنئ العرب والمسلمين بليلة القدر

أحمد شعبان (القاهرة)

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، التهاني للعالمين العربي والإسلامي بمناسبة الشهر الفضيل، وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقال السيسي: «اليوم، نحتفل بليلة مباركة، لها مكانة خاصة في قلوب مسلمي العالم، وهي ليلة خير من ألف شهر، أنزل الله عز وجل فيها القرآن، واختصها تعالى بشأن كبير، إذ أراد فيها أن يكافئ عباده المؤمنين ويضاعف لهم أجرهم». وتوجه بالتحية للعلماء من رجال الأزهر ووزارة الأوقاف الذين يعملون على تصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن الدين الإسلامي السمح، ونهجه الوسطي المعتدل.

وأكد الرئيس المصري، أنه «لا خير من دون عمل»، وأن هذا هو المبدأ الذي قامت عليه الحضارة الإسلامية العريقة، وقال: «المبدأ الذي يستند إليه كل من يرغب في النجاح، هو ذاته الذي نستند إليه شعباً وحكومة لتغيير واقعنا». وشدد السيسي، على أن بلاده شهدت خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة، مؤكداً أن «المصريين كانوا يداً واحدة في مواجهة قوى الشر والظلام التي حاولت هدم وطننا».