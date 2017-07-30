4538 رخصة تجارية جديدة في أبوظبي خلال النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي عدد التراخيص التجارية الجديدة في أبوظبي والمسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري 4538 رخصة موزعة على 2330 رخصة جديدة خلال الربع الأول، و2208 رخص في الربع الثاني.

وذكر مركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، في تقريره نصف السنوي عن حركة التراخيص التجارية على مستوى الإمارة، أن إجمالي عدد التراخيص التجارية في إمارة أبوظبي بلغ 111 ألفاً و39 رخصة تجارية وصناعية وسياحية موزعة على 71 ألفاً و696 رخصة في أبوظبي، و30.6 ألف رخصة في منطقة العين، و8738 رخصة في منطقة الظفرة.

وأكد خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، حرص حكومة الإمارة على تعزيز النشاط التجاري بالتطوير المستمر لنظام تسجيل الأعمال، من خلال تقليل إجراءات ووقت وتكلفة ممارسة أنشطة الأعمال، بما يسهم في جذب الاستثمارات لتحقيق بيئة أعمال جاذبة والحصول على أعلى درجات التنافسية للإمارة.

وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، إن مركز أبوظبي للأعمال قام خلال الفترة الماضية بإطلاق العديد من المبادرات من أبرزها تفعيل الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للدائرة وتطبيق «ADBC» لتشمل كل معاملات التراخيص وبنسبة 100%.