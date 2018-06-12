المعارضة القطرية : نظام تميم يسرق شعبه لتأمين الأموال للمنظمات الإرهابية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت المعارضة القطرية أن نظام تميم بن حمد أمير قطر يواصل السرقة الممنهجة لمدخرات الشعب القطري والمقيمين في قطر من أجل تغطية ما هدروه من أموال ولتأمين المبالغ لمنظوماتهم الارهابية والمتطرفة في الخارج.

وقالت المعارضة القطرية في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع «تويتر»: «معاناة كبيرة يواجهها أصحاب الشركات الخاصة العربية والاجنبية في تحصيل دفعات مالية من وزارات وقطاعات حكومة تميم ومافياته». وأوضحت أن «الأوامر الموزعة على القضاة من قبل مدعي عام الفساد التابع لتميم، هي المماطلة قدر الامكان وإعطاء وعود كاذبة وتأجيل الى فترات زمنية متباعدة». وأكدت أن «جهاز الامن القطري حاضر للتدخل من خلال أدواته القمعية كما جرت العادة، فيجهز ملفات وقضايا كاذبة تحت شعار المس بالأمن القومي ضد من يصل به الأمر للتعبير الغاضب المطالب بحقه الطبيعي لقاء أتعابه ومن أجل تأمين أجور عماله».

وقالت «إن كل ما يحصل يندرج من ضمن السرقة الممنهجة طوال العقود الماضية وحتى اللحظة لمدخرات شعبنا والمقيمين على أرضنا والتي سطا عليها تميم وأتباعه من أجل تغطية ما هدروه من أموال ولتأمين المبالغ لمنظوماتهم الإرهابية والمتطرفة في الخارج».