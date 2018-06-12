العثور على أسلحة قطرية بمنزل زعيم الإرهابيين في درنة

أبوظبي (مواقع إخبارية)

في دليل جديد على دعم النظام القطري للإرهابيين في ليبيا، عثرت قوات الجيش الوطني الليبي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر القطرية داخل منزل الإرهابي عطية الشاعري زعيم تنظيم ما يسمى «مجلس شورى درنة» الإرهابي بمنطقة شيحا الغربية.

وأوضح مصدر عسكري ليبي في تصريحات أمس الاثنين، أن قوات الجيش الوطني عثرت على أسلحة مختومة بشعار الجيش القطري‏‏، مؤكداً أن الأسلحة والذخائر التي تم العثور عليها مشابهة للأسلحة التي عثر عليها الجيش في مدينة بنغازي.

وطالب القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر في عدة مناسبات بضرورة وقف دعم قطر للإرهاب في ليبيا، مؤكداً أن الدوحة ستدفع ثمن دعمها للإرهاب غالياً، وأن الأمن القومي العربي بات مهدداً بسبب تحالف الدوحة مع الإرهاب وتمويله.

ويقود الجيش الليبي عملية عسكرية لتحرير مدينة درنة، استطاع خلالها السيطرة على أغلب المدينة؛ حيث لم يبقَ سوى أقل من 10 كيلومترات خارج سيطرة الجيش، بحسب ما أعلن المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أحمد المسماري.