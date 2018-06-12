العثور على أسلحة قطرية بمنزل زعيم الإرهابيين في درنة

أبوظبي (مواقع إخبارية)
في دليل جديد على دعم النظام القطري للإرهابيين في ليبيا، عثرت قوات الجيش الوطني الليبي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر القطرية داخل منزل الإرهابي عطية الشاعري زعيم تنظيم ما يسمى «مجلس شورى درنة» الإرهابي بمنطقة شيحا الغربية.
وأوضح مصدر عسكري ليبي في تصريحات أمس الاثنين، أن قوات الجيش الوطني عثرت على أسلحة مختومة بشعار الجيش القطري، مؤكداً أن الأسلحة والذخائر التي تم العثور عليها مشابهة للأسلحة التي عثر عليها الجيش في مدينة بنغازي.
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ويقود الجيش الليبي عملية عسكرية لتحرير مدينة درنة، استطاع خلالها السيطرة على أغلب المدينة؛ حيث لم يبقَ سوى أقل من 10 كيلومترات خارج سيطرة الجيش، بحسب ما أعلن المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أحمد المسماري.