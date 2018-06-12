بمشاركة وإسناد إماراتي.. «التحالف» يحطم تحصينات الحوثيين

اليمن (وام، الاتحاد)

حطمت مدفعية التحالف العربي، بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، تحصينات ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في مديريات الجراحي والتحيتا وبيت الفقيه، وسط مصرع العشرات في صفوف قيادات الميليشيا الميدانيين وفرار العديد منهم. وكانت مدفعية التحالف العربي قد استهدفت مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي في الساحل الغربي، فيما تواصل قوات المقاومة اليمنية المشتركة تقدمها الميداني تجاه مطار الحديدة لتحريره في ظل عمليات تطهير جيوب وأوكار الحوثيين في المزارع، بينما تحشد قواتها المدربة والمزودة بالأسلحة والمعدات العسكرية الثقيلة تأهباً لمعركة تحرير الحديدة.

وتواصلت أمس المعارك العنيفة جنوب مدينة الحديدة اليمنية الساحلية بين قوات المقاومة المشتركة المدعومة من القوات المسلحة الإماراتية والتحالف العربي وميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية. وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن المعارك تدور في منطقة «قظبة» التي تبعد أقل من خمسة كيلومترات إلى الجنوب عن مطار الحديدة.

وأكدت المصادر أن قوات المقاومة المشتركة تمكنت بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية وطيران التحالف العربي من التقدم إلى منطقة «قظبة» بعدما حررت منطقة الطائف في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة التي احتلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية منتصف أكتوبر 2014.

ووصفت الاشتباكات المحتدمة منذ أيام في الدريهمي بالعنيفة جداً وتزامنت مع مواجهات أخرى بين الطرفين في مديريتي بيت الفقيه والحسينية حيث قصفت مقاتلات التحالف العربي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثي في مديريات التحيتا وزبيد وبيت الفقيه والحسينية والدريهمي موقعة عشرات القتلى والجرحى في صفوفها.