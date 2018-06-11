ارتفاع أسهم البنوك الأوروبية

لندن (رويترز)

ارتفعت أسهم البنوك الأوروبية والأسهم الإيطالية أمس، بعد أن تعهد وزير الاقتصاد الإيطالي الجديد ببقاء بلاده في منطقة اليورو ليبدد مخاوف المستثمرين من تفكك منطقة العملة الموحدة، ويعزز المعنويات بعد خلافات خلال قمة مجموعة السبع.

وارتفع مؤشر البنوك بمنطقة اليورو 1.5%، ما ساهم في صعود المؤشر يورو ستوكس 600 بنسبة 0.4% بينما قفز المؤشر الإيطالي 2% والإسباني 0.9%.

وصعدت أسهم البنوك الإيطالية 2.1% مع تراجع عائدات السندات وعودة المستثمرين لشراء الأصول إيطالية عقب تعهد وزير الاقتصاد جيوفاني تريا بالبقاء في منطقة اليورو، وخفض مستويات الدين.

وتدعمت المعنويات أيضا برفض الناخبين في سويسرا حملة لإجراء تغييرات جذرية على النظام المصرفي. وزاد مؤشر الأسهم السويسرية 1.1% وقاد المكاسب بنكا «كريدي سويس» و«يو.بي.إس».