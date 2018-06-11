مزارعون فرنسيون يحاصرون «توتال»

باريس (رويترز)

قالت شركة «توتال» الفرنسية، إن العاملين في شركة النفط والغاز تمكنوا من دخول 4 مصاف في فرنسا، وإن الحصار الذي يفرضه المزارعون على المواقع لم يؤثر على عملياتها. وأوضحت الشركات التي تدير 4 من 7 مصاف في فرنسا أن الحصار يمنع توزيع المنتجات براً من 4 مصاف و6 مستودعات. وقالت إن الخدمات مستمرة بشكل طبيعي في 2200 محطة وقود في فرنسا.

وبدأ مزارعون فرنسيون فرض حصار على مصاف نفطية ومستودعات وقود باستخدام أطنان من البصل والأخشاب والأنقاض في إطار احتجاج يستمر 3 أيام على ضد ترخيص منحته الحكومة لشركة «توتال» يسمح باستيراد منتجات زراعية، بينها زيت النخيل، لا تتوافق مواصفتها مع المعايير الفرنسية والأوروبية المفروضة.

ويشعر المزارعون بقلق من تأثير ذلك على محاصيل البذور الزيتية المنتجة محليا ما يزيد من توتر العلاقات بين أكبر قطاع زراعي في الاتحاد الأوروبي وحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون. وقال مزارع يدعى دامين إيرتو «لا جدوى اقتصادية منه (زيت النخيل المستورد). لدينا معوقات اقتصادية وبيئية واجتماعية كما نتعرض لضغوط من المجتمع بأكمله ولكننا نستورد زيت نخيل في سوق مفتوح لا يحترم أي معايير قائمة».