الجيش اللبناني يقصف «داعش» بجرود القاع ويطلب تعاون المخيمات

بيروت (وكالات)

طالب رئيس أركان الجيش اللبناني اللواء الركن حاتم ملاك أمس، النازحين السوريين في المخيمات التعاون مع الجيش للكشف عن الإرهابيين ومنع تسللهم إلى صفوفهم. وأشار ملاك إلى أن «النازحين في المخيمات هم في حمى الجيش، الذي يحرص على سلامتهم كالمواطنين اللبنانيين، ويتعامل معهم بروح الأخوة والعلاقة التاريخية التي تجمع الشعبين اللبناني والسوري، لكن وجود المسلحين بين صفوفهم يعقد هذه العلاقة، والمطلوب منهم العمل على تجنب الإرهابيين والتعاون مع الجيش في هذا الإطار». وقال اللواء ملاك إن حرب الجيش ضد الإرهاب ستبقى مفتوحة حتى تحرير آخر شبر من الحدود الشرقية. وصباح أمس، قصفت مدفعية الجيش اللبناني مواقع مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي في جرود القاع. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن الجيش قصف المنطقة بعد رصد تحركات مشبوهة.