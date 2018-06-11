برلين (أ ف ب)

تعيش أحياء في برلين صراعاً بين تقاليدها من جهة، والنمط الذي تفرضه الشركات التكنولوجية والرقمية الحديثة من جهة أخرى، ما ينذر بانفجار هذه التناقضات في وقت قريب.

في حيّ كروزبرج، تقيم مجموعة «جوجل» مقراً لها ينتهي العمل منه في الأشهر المقبلة، وهو واحد من 6 مشاريع في مناطق عدة من العالم، لكنه الوحيد الذي يُستقبل بهذا الرفض من جانب السكان المحليين.

ومن المقرر أن يمتدّ المركز على 3 آلاف متر مربّع، في غرب برلين، فيها مقاه ومساحات مشتركة للعمل.

وإذا كانت هذه الفكرة لاقت قبولاً في وارسو أو سيؤول، ولاسيما لرؤية الموظفين وهم يتمتعون بخدمات شتّى تقدّمها لهم المجموعة، من مأكولات سريعة بين الوجبات، إلى أوقات استراحة للعب البلياردو، فإن الأمر مختلف في برلين، بل إن شوارعها لا تخلو من تظاهرات معترضة على هذا المشروع.